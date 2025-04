Napoli-Torino, Atalanta-Lecce, Juve-Monza e Premier League: le ultimissime

Adesso il Napoli può sognare, a quattro giornate dalla fine, con il 2-0 sul Torino che vale il +3 sull’Inter. La scena se l’è presa Scott McTominay con una doppietta con cui arriva a quota 10 gol. Se domani una tra Bologna (in casa dell’Udinese) e Lazio (all’Olimpico con il Parma) non dovesse vincere, il Napoli sarà sicuro in Champions.

Finisce 1 a 1 tra Atalanta e Lecce. Al primo tempo un tocco di mano di Hien causa calcio di rigore agli avversari, realizzato poi da Karlsson. Nella ripresa è proprio Karlsson a commettere fallo in area: dal dischetto Retegui non sbaglia e pareggia i conti. Con questo pareggio, il Monza è aritmeticamente retrocesso.

La Juve vince 2-0 contro il Monza e blinda, almeno per ora, un posto in Europa tornando in quarta posizione in classifica a quota 62, davanti a Bologna e Roma. All'Allianz Stadium di Torino decidono i due gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33'. I bianconeri però perdono Yildiz: il turco è stato espulso sul finale del primo tempo per una gomitata nei confronti di Bianco.

Il Liverpool è campione d'Inghilterra per la ventesima volta. Con quattro giornate d'anticipo i Reds hanno vinto la Premier League battendo il Tottenham ad Anfield con il finale di 4-1. I sigillo sull'impresa al primo colpo di Arne Slot è arrivato grazie ai gol di Díaz al 16', Mac Alliester al 24', Gakpo al 34' e Salah al 63' e un autogol di Udogie al 69', che hanno ribaltato il momentaneo svantaggio per effetto di una rete messa a segno da Solanke al 12'.