Lazio-Parma, Verona-Cagliari, Udinese-Bologna e Serie A: le ultimissime

Finsice 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Parma. I gialloblù sono andati in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Ondrejka: 2-0 pareggiato solo con l'ingresso in campo di Pedro, che realizza una doppietta che porta un punto alla squadra di casa. I biancocelesti si portano a 60 lunghezze agganciando la Roma al sesto posto e a -1 dal Bologna quinto. Il Parma sorride e va a +7 dalla zona retrocessione.

Lo scontro diretto per la salvezza è del Cagliari: 2-0 contro il Verona per i rossoblù che espugnano il Bentegodi e conquistano tre punti importantissimi per avvicinarsi alla permanenza in Serie A. Alla squadra di Nicola bastano i gol di Pavoletti nel primo tempo e di Deiola nel finale per vincere la sfida e salire a quota 33 punti sorpassando proprio il Verona. Il Cagliari ora si ritrova a +8 dalla zona retrocessione.

Udinese-Bologna, vince l'equilibrio: 0-0 al Bluenergy Stadium. I rossoblù non sono riusciti a dare continuità al successo last minute contro l'Inter: Italiano quinto a +1 sulla Roma. I bianconeri di Runjaic consolidano il dodicesimo posto, a quota 41 punti, interrompendo la striscia di cinque sconfitte di fila.

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 36ª giornata di campionato. Si parte venerdì 9 maggio con la sfida di San Siro tra Milan e Bologna (20:45). Sabato 10 maggio occhi puntati sullo Stadio Olimpico di Roma: Lazio - Juventus alle ore 18, mentre domenica 11 scenderanno in campo l'Inter (ore 18 sul campo del Torino) e il Napoli (ore 20:45, al 'Maradona' con il Genoa). Chiude il programma, lunedì 12 maggio, l'incrocio tra Atalanta e Roma al 'Gewiss Stadium' che vale una gran fetta di Europa (ore 20:45).