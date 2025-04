Chapions League, Lecce, Ancelotti e Nba: le ultiissime

Per l’andata della prima semifinale di Champions, all’Emirates i Gunners ospitano il Psg. Arteta schiera Trossard in attacco, e alle sue spalle Saka, Odegaard e Martinelli. Luis Enrique ha un dubbio davanti, con Douè favorito nel ballottaggio con Barcola.

Oltre al danno di dover giocare con l’anima straziata dal dolore, ricevere una multa per aver indossato una maglia non autorizzata sarebbe stata certamente una beffa per il Lecce. Domenica i salentini hanno affrontato l’Atalanta in quella che è stata definita dal club «la partita dei valori calpestati», indossando un’anonima casacca bianca. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, non dovrebbe comminare sanzioni.

La seconda avventura di Carlo Ancelotti al Real Madrid sarebbe arrivata ai titoli di coda. Secondo alcune indiscrezioni porterà a termine il campionato e, se il Real darà l’ok liberandolo con un anno di anticipo, andrà subito ad accomodarsi sulla panchina della Seleçao.

Nell’Eastern Conference, Cleveland domina la serie dei playoff Nba, vince anche la quarta partita contro Miami Heat (138-83) e vola in semifinale di Conference. I Cavaliers di Cleveland vincono con un margine di 55 punti, segnando il divario di punti più ampio nella storia dei playoff del campionato di basket americano, con sei giocatori in doppia cifra.