Gravina, Napoli, Arnaldi e Nba: le ultimissime

Dopo il presidente della Serie A Ezio Simonelli, anche il numero uno della Figc Gabriele Gravina è intervenuto sulla questione rinvii che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane. Prima gli spostamenti della 33esima e 34esima giornata di Serie A per la morte e i funerali di Papa Francesco, poi il caos per Atalanta-Lecce per la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. Queste le sue parole dopo il consiglio federale: “Caos recuperi? Ne abbiamo parlato oggi, abbiamo stabilito che sarà predisposto di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere".

Cresce l’entusiasmo a Napoli in vista della sfida contro il Genoa, in programma il prossimo 11 maggio al Maradona e valida per la trentaseiesima giornata di Serie A: già alle 12 di oggi erano oltre 90 mila i tifosi in coda online per acquistare un biglietto.

Matteo Arnaldi conquista i quarti di finale del 'Mutua Madrid Open', secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il tennista azzurro batte in due set Frances Tiafoe agli ottavi.

Arrivano due importanti verdetti nella notte dei playoff Nba (quattro le gare disputate): Boston e Indiana staccano il pass per le semifinali di Conference. Al 'TD Garden', i campioni in carica chiudono sul 4-1 la serie con Orlando imponendosi con un netto 120-89 in gara-5. Indiana chiude la serie sul 4-1 e conquista la semifinale di Conference contro Cleveland, con gara-1 prevista domenica in Ohio.