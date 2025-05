Torino-Venezia, Roma, Inter e Atp Madrid: le ultimissime

Prende il via oggi la 35a giornata di Serie A col match delle 20.45 tra Torino e Venezia. Probabili formazioni: TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Casadei, Linetty, Tameze, Biraghi; Adams, Elmas. VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Fali Candé; Zerbin, Conde, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Fila.

Sono questi i giorni in cui la Roma conta di consegnare (finalmente) il progetto definitivo per lo stadio di proprietà, da costruirsi nel quartiere periferico di Pietralata. Ecco perché da qualche giorno a Trigoria circolano diversi manager americani che si muovono per conto del presidente, come svelato da Manà Manà Sport. E’ possibile che il dossier venga presentato già la prossima settimana, con conseguente avvio del lungo iter politico e burocratico.

Durante Barcellona-Inter, Lautaro si è fermato per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L’argentino verrà sottoposto domani agli accertamenti, ma il rischio di uno stiramento è concreto. Una lesione di primo grado lo costringerebbe almeno a due o tre settimane di stop. Sarebbe chiaro che, in base alla risposta degli esami, andrà valutata a priori l’ipotesi di orientarne il recupero in proiezione 31 maggio nel caso in cui l’Inter dovesse raggiungere la finale di Monaco di Baviera.

Non ci sarà il derby azzurro in semifinale a Madrid ma l'Italia riesce comunque a portare Musetti al penultimo atto dell'Open spagnolo. Lorenzo ha superato il pari età canadese Gabriel Diallo in due set (6-4, 6-3) conquistando il pass per la sfida contro l'inglese Jack Draper, numero 5 al mondo, che ha travolto l'altro italiano ancora in gara Matteo Arnaldi con un perentorio 6-0, 6-4. L'appuntamento per il big match di Madrid è per stasera intorno alle ore 20.