Inter-Verona, Lecce-Napoli, Manchester City e F1: le ultimissime

Un occhio al campionato, dove il Napoli è avanti di tre punti, e un altro alla Champions dove martedì l'Inter è attesa dal ritorno della semifinale con il Barcellona a San Siro. Inzaghi, squalificato, proverà a dosare le forze stravolgendo la squadra. Squalificato anche Calhanoglu mentre Lautaro è out per problemi muscolari. Nel Verona assenze pesanti in difesa per due titolari, Coppola e Ghilardi

Sogno scudetto e salvezza si incrociano al Via del Mare fra Lecce e Napoli. I pugliesi, dopo il bel pareggio di Bergamo cercano un'altra impresa per tenere alle spalle Venezia ed Empoli. Torna dalla squalifica Krstovic. Nel Napoli Conte sceglie Raspadori da affiancare a Lukaku. In difesa, senza Buongiorno, Olivera giocherà da centrale e Spinazzola si sposta a sinistra nella linea inizialmente a quattro.

"Dopo il City mi prendo una pausa". Così Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sports prima di Manchester City-Wolverhampton. L'allenatore dei Citizens, che non ha escluso di rinnovare il suo contratto, ha chiarito le dichiarazioni rese a ESPN Brazil: “Non ho detto che me ne andrò né ora né a fine stagione. Se mi licenziano, sì!”.

Storica impresa per Kimi Antonelli, che a sorpresa nel Gp di Miami si prende la prima pole position in carriera, mettendosi tutti alle spalle nelle qualifiche per determinare la griglia di partenza della gara Sprint sul circuito della Florida. Il 18enne pilota della Mercedes precede le McLaren del leader del Mondiale, Oscar Piastri, e di Lando Norris.