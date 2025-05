Paolini, Lazio, Ancelotti e MotoGP: le ultimissime

Jasmine Paolini batte la Ostapenko in due set e accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. E' stata una partita ostica per la tennista italiana che in avvio ha sofferto i colpi imprevedibili dell'avversaria. La razionalità tattica della tennista toscana ha fatto la differenza nel momento decisivo del primo set.

Martedì 13 maggio 2025, Sergio Cragnotti farà ritorno al centro sportivo di Formello, accolto per la prima volta dal Presidente Claudio Lotito. L’occasione è la celebrazione del 25° anniversario dello storico Scudetto conquistato dalla Lazio nel 2000, proprio sotto la guida dell’ex patron biancoceleste.

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Dopo l'accordo completo raggiunto tra le parti, con la firma dei contratti e la definizione del suo staff, è arrivato anche l'annuncio ufficiale: "La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall'allenatore più vincente del mondo.

Una notizia sconvolge il mondo della MotoGP: Jorge Martin vuole liberarsi anticipatamente dal contratto firmato con Aprilia. Una situazione clamorosa quella del campione del mondo in carica che, dopo il trionfo nella stagione 2024 con il Team Pramac, aveva firmato per due stagioni con Aprilia. Il contratto ha però una clausola rescissoria che lo spagnolo vorrebbe subito sfruttare per unirsi ad Honda.