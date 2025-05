Inter, Musetti, Sinner e Formula 1: le ultimissime

L'Inter pensa a Zirkzee per l'attacco del prossimo futuro. L’idea del club nerazzurro, comunque, è di proporre allo United un prestito con diritto di riscatto, che, magari, a determinate condizioni, potrebbe trasformarsi in obbligo. L'ingaggio non sarebbe un ostacolo, visto che ci attestiamo sui 3,5 milioni a stagione più bonus.

Musetti ha eliminato anche Daniil Medvedev, ex campione del torneo, superando un’altra importante prova di maturità. Ora, tra Lorenzo e la semifinale degli Internazionali d'Italia l’ostacolo è rappresentato da Alexander Zverev. La sfida è in programma oggi mercoledì 14 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico nella sessione serale, non prima delle 20:30.

Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV. Dopo lo scambio di battute nei giorni scorsi il tennista numero uno al mondo questa mattina ha incontrato il pontefice in Vaticano con mamma Siglinde, papà Hanspeter e una delegazione della Fitp.

La Formula 1 si prepara per la prima tappa europea del mondiale 2025, scendendo in pista ad Imola. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna parte venerdì 16 maggio con le prime due sessioni di prove libere, prosegue sabato 17 maggio con le ultime libere e la sessione di qualifica. Infine, l'appuntamento per il gran premio è domenica 18 maggio alle ore 15:00.