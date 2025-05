Sinner, Paolini, Roma e Lazio: le ultimissime

In un'ora e quattro minuti Sinner vince 6-0, 6-1 contro Casper Ruud e vola in semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Il prossimo turno sarà contro il già qualificato Tommy Paul: la gara andrà in scena venerdì 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 20:30.

Jasmine Paolini non si ferma più. Dopo aver battuto nei quarti di finale per due a uno Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, la tennista toscana supera la statunitense Peyton Stearns in due set e conquista la finale degli Internazionali d’Italia.

Una settimana di riflessioni e consulti, poi la scelta più forte: Lorenzo Pellegrini sarà operato. Domani. Lo hanno convinto le parole del professor Lasse Lempainen, chirurgo finlandese considerato il massimo esperto mondiale delle lesioni tendinee: l’intervento è l’unico strumento che può risolvere definitivamente il suo problema, allentando i rischi di recidiva.

Con una serata di gala organizzata a Casina di Macchia Madama a Roma, stessa location di 25 anni fa', la Lazio celebra l'anniversario dello scudetto del 2000. Presente alla serata l'ex ct Roberto Mancini e Guerino Gottardi. Poi tanti altri protagonisti del secondo scudetto: tra questi Marchegiani, Ballotta, Favalli, Negro, la famiglia Mihajlovic, poi anche Couto e Salas.