Genoa-Atalanta, Sinner, Errani-Paolini e Lazio: le ultimissime

Genoa e Atalanta aprono la trentasettesima e penultima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Suleman, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui.

La finale più attesa è finalmente realtà: a contendersi lo scettro di campione degli Internazionali BNL d'Italia saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Appuntamento a domani 18 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, alle ore 17:00. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW Tv. Sarà inoltre disponibile in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Dopo la finale raggiunta in singolare femminile agli Internazionali BNL d'Italia, Jasmine Paolini ha raddoppiato e si è qualificata per l'atto conclusivo anche in doppio al fianco di Sara Errani. La gara andrà in scena domani 18 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire. Visibile sui canali di Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv e in chiaro su Supertennis.

Gli agenti della You First erano giovedì a Formello. Una chiacchierata esplorativa con il ds Fabiani. La Lazio si orienta su possibili obiettivi. Sul tavolo il cartellino di Junior Firpo, 28 anni, esterno sinistro ex Barcellona, in scadenza di contratto con il Leeds. Per Lotito e Fabiani sarebbe un gran colpo. Molto dipenderà dal destino di Luca Pellegrini e di Nuno Tavares.