Roma, Real Madrid, Jacobs e Lucio: le ultimissime

Brutte notizie per la Roma: Artem Dovbyk salterà la sfida contro il Milan. Claudio Ranieri dovrà fare a meno dell'attaccante ucraino per il big match all'Olimpico, sfida chiave per la corsa alla Champions ancora apertissima. L'ex Girona ha accusato un fastidio all'adduttore: l'aspetto positivo è che la risonanza ha escluso lesioni.

Il Real Madrid piazza il primo colpo di mercato per la stagione 2025-26. Il club ha ufficializzato l'acquisto di Dean Huijsen, ex difensore di Roma e Juventus, che in questa stagione ha militato nel Bournemouth. Il Real Madrid ha presentato il difensore in modo curioso sui social. Il club ha finto di chiedere ad un traduttore la pronuncia esatta del cognome. Ma a rispondere è stato lo stesso Huijsen.

Finalmente Marcell Jacobs. A quasi 10 mesi dalla finale olimpica di Parigi 2024 infatti, dopo aver rinunciato all'esordio stagionale nelle prime due tappe della Diamond League di Xiamen e Shangai a causa di un lieve infortunio al retto femorale della gamba sinistra, il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 tornerà a correre i 100 metri allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" di Roma nell'ambito della 5ª edizione del Fis SprintFestival Roma25.

Drammatico incidente domestico per Lucio, ricorverato in ospedale con gravi ustioni. L'ex difensore brasiliano di Inter e Bayern Monaco, che ha 47 anni, è cosciente e in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Brasilia, che non ha fornito dettagli su cosa è accaduto. I media brasiliani riferiscono però che Lucio verrà presto trasferito in un ospedale privato, sempre a Brasilia.