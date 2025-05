Serie A, Internazionali, F1 e Serie B: le ultimissime

On Air

Termina con il successo dell'Atalanta l'anticipo del sabato di Serie A tra i nerazzurri e il Genoa. Allo stadio 'Ferraris', nel match valido per la 37esima e penultima giornata di campionato, i nerazzurri bergamaschi passano 3-2: in gol Pinamonti (doppietta), Sulemana, Maldini e il grande ex di serata, Mateo Retegui, decisivo nel finale di partita.

Paolini trionfa agli Internazionali, Gauff dominata in finale. Seconda affermazione a livello 1000 per la 29enne di Bagni di Lucca, che l'anno scorso conquistò il Wta 1000 di Dubai.

Il momento peggiore di una stagione iniziata male. Le Ferrari non vanno e a Imola raccolgono i pezzi di un progetto fin qui perdente. Leclerc e Hamilton fuori nella Q2. Il monegasco ci mette subito la faccia: "Chiediamo scusa". E tra i tifosi della Rossa delusi fa festa Piastri: pole position davanti a Verstappen e Russell.

Inizia la corsa alla promozione in Serie A con il primo turno dei play-off di Serie B, che vede subito premiato il Catanzaro, qualificato in semifinale con lo Spezia dopo il successo di misura sul Cesena. Una vittoria meritata per i giallorossi calabresi, che hanno però rischiato grosso prima di vincere il match dei quarti con i romagnoli.