Inter-Lazio, Parma-Napoli, Roma e Serie B: le ultimissime

Taremi e Thuram alla guida dell'attacco dell'Inter contro la Lazio. Lautaro al lavoro per la finale di Champions, riecco Acerbi dietro. Nei biancocelesti, Baroni non avrà gli squalificati Pellegrini e Zaccagni. Castellanos dal 1’.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Parma con Raspadori e Lukaku alla guida dell'attacco. McTominay non al meglio come detto da Conte in conferenza ma dovrebbe partire titolare. Tra i padroni di casa, niente da fare per Vogliacco. Chivu attende il semaforo verde da Bernabé ed Estevez che, se convocati, partiranno dalla panchina

Claudio Ranieri si appresta a salutare lo Stadio Olimpico per l'ultima volta in carriera nel match tra la sua Roma e il Milan in programma stasera. Questo il comunicato della Curva Sud, diffuso sui social: "18 maggio 2025, Roma-Milan. Romanisti, dopo una stagione particolare, siamo giunti agli ultimi 90 minuti che giocheremo in casa nostra. Per l'occasione, abbiamo organizzato una coreografia. Per questo vi chiediamo di partecipare con attenzione, seguendo le indicazioni che vi daranno i ragazzi dei gruppi e rispettando queste semplici regole: Non spostate i cartoncini che troverete sui seggiolini: ogni cartoncino deve rimanere sul seggiolino su cui lo trovate.

La Juve Stabia vola in semifinale playoff. Allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, nella sfida valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B, la formazione di Guido Pagliuca vince per 1-0 grazie a una rete di Adorante. Termina così la stagione dei rosanero di Dionisi. Adesso, per la Juve Stabia ci sarà la doppia semifinale contro la Cremonese di Giovanni Stroppa.