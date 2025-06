Inter, Atalanta, Sinner e Musetti: le ultimissime

Cesc Fabregas. È lui la prima scelta in caso di addio di Simone Inzaghi. Domani sarà la giornata chiave con l'incontro tra il tecnico e l'Inter. Se Inzaghi andrà via, magari accettando la corte dell'Arabia, Marotta e Ausilio vireranno subito su Fabregas. Lo spagnolo, in vacanza con la famiglia, ha finora declinato tutte le offerte, sposando in pieno il progetto del Como. Ma per l'Inter rimetterebbe tutto in discussione.

Si avvicina il momento dell'annuncio ufficiale che certificherà l'approdo di Gasperini sulla panchina della Roma, intanto è arrivata la certificazione dell'addio all'Atalanta, dopo un decennio di lavoro e successi, che il club orobico ha voluto racchiudere in un comunicato diffuso nel pomeriggio.

Per la quinta volta in carriera Jannik Sinner giocherà gli ottavi di finale del Roland Garros dove affronterà Andrey Rublev. La sfida è in programma oggi lunedì 2 giugno non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier.

Nuova impresa per Lorenzo Musetti sulla terra rossa del Roland Garros, dove ha battuto il 22enne danese Holger Rune (n.10 Atp) in quattro set (7-5, 3-6, 6-3, 6-2) e staccato così il pass per i quarti di finale dello Slam parigino. Il prossimo avversario del 23enne azzurro (numero 7 del mondo) sarà lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 Atp).