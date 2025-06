Lazio, Nazionale, Roland Garros e Al-Hilal: le ultimissime

E' cominciata la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico, poco prima delle 12, è arrivato a Formello, accompagnato dal proprio entourage e dallo staff, per iniziare a programmare il futuro a breve termine. Ad attenderlo il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, per fare un primo punto con la società sulle strategie di mercato del club e delineare i prossimi passi in vista della nuova stagione.

Si è tornato a parlare del ‘no’ di Acerbi e del like di Mancini durante la conferenza di Spalletti: “Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso io sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. Penso che a Mancini gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per farlo passare male e fare brutta figura. È una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati e penso sia successo questo.

Sara Errani e Andrea Vavassori si incoronano campioni nel tabellone di doppio misto del Roland Garros. La coppia azzurra ha vinto il secondo titolo Slam della carriera dopo quello conquistato a settembre agli US Open grazie al successo ottenuto in finale sugli statunitensi Evan King e Taylor Townsend con il punteggio di 6-4 6-2.

Il club saudita dell'Al-Hilal ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Inzaghi come suo nuovo allenatore. "Il genio italiano è qui", si legge nel post sui social con cui è stata ufficializzata l’operazione. Nel video di presentazione però l'Al Hilal ha fatto una clamorosa gaffe: mentre viene inquadrato Simone Inzaghi, si sente l'audio di una telecronaca in cui viene commentato il gol di un Inzaghi, ma è quello di Pippo, a segno nella finale di Champions 2007 Milan-Liverpool.