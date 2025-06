Sinner, Gauff, Spal e Italvolley: le ultimissime

La finale che tutto il mondo del tennis aspettava è finalmente realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nell’atto conclusivo del Roland Garros. Dopo il recente confronto di Roma, i due migliori tennisti al mondo si ritrovano nuovamente a contendersi un prestigioso titolo sul rosso. Ma lo faranno per la prima volta nella loro giovane carriera nella finale di uno Slam. La finale sarà trasmessa anche in chiaro sul NOVE a partire dalle 15.

Coco Gauff è la nuova regina di Parigi. La tennista americana, numero 2 del mondo, trionfa al Roland Garros battendo in finale la numero 1 del ranking, la bielorussa Aryna Sabalenka. Vittoria in rimonta per la Gauff, con la finale che si chiude in tre set con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco.

Dopo il caso Brescia, che ha scosso la Serie B, brutte notizie anche per la Spal, che con un comunicato ufficiale annuncia la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di un'anticipazione rispetto alla decisione della Covisoc, che respingerà la documentazione presentata con riserva dal club estense. La stessa società, però, promette ai tifosi che non esiste rischio fallimento e che ci si sta adoperando per partecipare ad un campionato inferiore, magari la Serie D.

L’Italia fa tre su tre. Prosegue il cammino vincente delle azzurre nella Pool 2 di VNL a Rio de Janeiro che, dopo i successi su Stati Uniti e Germania, hanno superato con un secco 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) anche la Corea del Sud.