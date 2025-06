Nazionale, Lazio, Bari e F1: le ultimissime

Claudio Ranieri ha detto no alla Nazionale italiana di calcio. Momento delicato per la Federazione guidata da Gabriele Gravina, chiamato a scegliere il successore di Luciano Spalletti, esonerato alla vigilia della sfida con la Moldavia. Una volta archiviati gli impegni validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026, gli Azzurri sono ancora a caccia del nuovo commissario tecnico.

La firma di Pedro è attesa per oggi, basterà uno scambio di mail. Vecino è in stand-by, spazientito ma non ancora deciso. L’avvento di Sarri c’è stato, il rinnovo di Pedro è stato completato, nell’agenda della Lazio adesso potrebbe esserci il caso legato all’uruguaiano, anche lui in scadenza. Aspetterà questa settimana per valutare le mosse della società, poi potrebbe prendere in considerazione l’offerta del Betis Siviglia.

Nesta e il Bari alla stretta finale. L'incontro c’è stato sperando che a breve possa sortire l’effetto sperato. Il presidente Luigi De Laurentiis ha pranzato ieri a Roma con Nesta per ascoltare vis-a-vis le intenzioni del tecnico romano che non ha ancora preso una decisione per la prossima stagione.

Mentre il Mondiale 2025 entra sempre più nel vivo, la Fia e la Formula 1 hanno già annunciato il calendario del prossimo anno, con la novità Madrid e l'assenza del circuito di Imola, dove dal 2020 si è disputato il Gran Premio dell'Emilia-Romagna.