Italia, Lecce, Napoli e Roma: le ultimissime

La FIGC cerca il nuovo ct azzurro dopo il "no" da parte di Claudio Ranieri. Fabio Cannavaro è il nome che è salito rapidamente nella lista stilata dalla Federazione. Stefano Pioli era stato preallertato dopo l’Europeo in Germania e appariva sino a domenica come la principale alternativa a Ranieri. Non sembrano possano esserci margini per un ritorno clamoroso di Roberto Mancini, che pure si è pentito di aver lasciato l’Italia nel 2023.

Il Lecce ha ufficializzato il divorzio da Marco Giampaolo con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito e sui canali social del club pugliese. “L'U.S. Lecce - si legge nella nota - comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali”.

Manca solo l'ufficialità, poi Luca Marianucci sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. L'accordo è stato raggiunto ormai da diverso tempo: 9 milioni di euro il costo del cartellino che i partenopei sborseranno all'Empoli. Il classe 2004 ha sostenuto oggi le visite mediche a Roma presso la clinica Villa Stuart, poi si passerà alla firma del contratto.

Paredes sta trattando con il Boca Juniors. In Argentina sono sicuri: c’è già stato un incontro tra il centrocampista e il presidente Riquelme e le sensazioni sono buone. Il numero uno del club di Buenos Aires non è partito per Miami con il resto della squadra proprio per avere un faccia a faccia con Leandro. Il Boca sta provando a chiudere e ha formulato un’offerta. In caso di fumata bianca, il Boca sfrutterà la clausola versando nelle casse della Roma circa 3,5 milioni di euro.