Under 21, Fognini, Zaniolo e Bologna: le ultimissime

È il giorno dell'esordio dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano la Romania in occasione della prima giornata del gruppo A. La sfida tra le Under 21 di Italia e Romania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Bufera su Fabio Fognini. Secondo un video che circola in rete da ieri sera, dopo essere stato sconfitto al Torneo Atp di Stoccarda, Fabio Fognini avrebbe detto al suo avversario, Moutet, in un misto di francese e inglese: "Piccolo maiale pezzo di m..., guardami, guardami". Il video effettivamente c'è, qualcosa si intuisce, i social sono sicuri: "Fognini gli ha effettivamente detto così".

Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del parapiglia al Viola Park dopo la semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina. Il calciatore viola ha voluto fare chiarezza sui propri social: "Nei giorni scorsi sono stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitvamente, la mia posizione. Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato io bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate da parte di alcuni tesserati dall'AS Roma”.

Sono giorni decisivi. Da Castelebole fanno sapere che non c’è un nodo né economico né contrattuale da sciogliere per quanto riguarda l’eventuale sbarco al Bologna di Edin Dzeko. Il Bologna avrebbe proposto a Dzeko un anno di contratto e un ingaggio di 1,5 milioni più bonus sia personali che di squadra.