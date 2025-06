Milan-Como, Italia, Malagò e Inter: le ultimissime

La Lega Serie A sta valutando una decisione storica, ovvero quella di far disputare una partita del campionato italiano all'estero, come riporta The Athletic. Più precisamente in Australia, a Perth. E la partita in questione sarebbe Milan-Como, sfida valida per la 24ª giornata e inserita nel weekend 7-8 febbraio. Alla base di questa possibile decisione c'è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Contatti in corso. Rino Gattuso prende il largo. L’ex tecnico di Milan e Napoli, dopo il no di Ranieri, è il grande favorito per la panchina dell’Italia. Gravina sembra orientato sul suo profilo, caldeggiato anche da Buffon, uno dei leader dei campioni del mondo del 2006. L’incontro, in località segreta, potrebbe essere in corso o avverrà nelle prossime ore.

"L'esonero di Spalletti? Se abbiamo perso una partita così importante in quel modo e si è arrivati a questa decisione con il commissario tecnico, che idea volete che mi faccia?". Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, al Salone d'Onore di Palazzo H.

L'Inter vuole confermare Nicola Zalewski. Il club nerazzurro intende mantenere l'impegno preso con il giocatore, che ha dato priorità al club nerazzurro ribadendo, in più occasioni, il suo desiderio di rimanere ancora a Milano. Ricordiamo che il riscatto fissato dalla Roma sui circa 6 milioni di euro potrà essere esercitato tra il 16 e il 18 giugno.