Napoli, Roma, Musetti e Reijnders: le ultimissime

Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. Contratto firmato, c'è l'annuncio ufficiale. L'ormai ex centrocampista del Manchester City è arrivato a Roma, dove ha sostenuto e superato le visite mediche a Villa Stuart, per poi mettere nero su bianco l'accordo raggiunto con il club di Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte lo aspetta.

Gian Piero Gasperini sarà presentato ufficialmente martedì 17 giugno a partire dalle 12 presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Cresce l'attesa dei tifosi giallorossi. Sarà possibile seguire la conferenza stampa attraverso i canali ufficiali della Roma e in diretta testuale, con foto e contributi video, su CorrieredelloSport.it.

Lorenzo Musetti ha confermato attraverso i suoi canali social la diagnosi di una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra. La notizia arriva a seguito degli ultimi accertamenti medici effettuati dopo il ritiro nella semifinale del Roland Garros. L’infortunio getta ombre sulla sua partecipazione ai prossimi impegni agonistici, a cominciare dall’ATP 500 del Queen’s, in programma la prossima settimana a Londra.

Tijani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. Come di consueto ha usato i propri social, pubblicando le immagini più belle della sua esperienza milanista accompagnandole con parole che sgorgano sincere, cariche di orgoglio e riconoscenza:"Giocare a San Siro è stato un sogno. D'ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Grazie per la fiducia che hanno avuto in me i dirigenti, lo staff e i compagni di squadra.