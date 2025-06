Juve, Roma, Nba e Wimbledon: le ultimissime

La Juve è pronta per il Mondiale per Club . Dopo la conferma come allenatore della Juve , Igor Tudor ha fornito un'intervista ai canali ufficiali Fifa. Tanta emozione per il tecnico bianconero, che ha esaltato così il nuovo torneo: "Sarà entusiasmante, ci sono tantissime squadre forti, i club più forti al mondo tutti messi insieme. Sarà bello non solo da giocare ma anche da vedere: siamo emozionati".

In attesa dei primi movimenti in entrata, la Roma rimane attiva sul mercato in uscita e fa ulteriore cassa con la cessione di Samuel Dahl. È infatti arrivata l'ufficialità del passaggio del terzino svedese al Benfica, che lo aveva preso in prestito nell'ultima sessione invernale di mercato ed ha ora deciso di far valere l'opzione per il riscatto.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, a fare la differenza in gara-3 delle NBA Finals è l'energia messa in campo dai Pacers, che si impongono 116-107 grazie soprattutto all'apporto decisivo della panchina.

Il vincitore di Wimbledon incasserà 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro. È il prize money più alto mai assegnato in uno Slam, e non ci saranno differenze tra maschile e femminile. Un aumento dell’11% rispetto all’edizione precedente.