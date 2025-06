Italia, Polonia, Napoli e basket: le ultimissime

Avanza Gattuso, l’indiscrezione di un altro contatto diretto o un incontro con Gravina sposta poco. Il presidente ieri pomeriggio (dalle 18,30 alle 21) ha convocato un vertice informale in via Allegri. Bonucci, in Under 20 con Corradi negli ultimi mesi, e Barzagli, già inserito due anni fa nello staff saltato per le dimissioni di Mancini, affiancherebbero Gigi Riccio, lo storico vice di Ringhio.

Ha vinto Robert Lewandowski. Michal Probierz non è più il commissario tecnico della Polonia. A neppure una settimana dallo screzio che aveva portato l’esperto centravanti del Barça ad abbandonare la Nazionale, il successore di Fernando Santos ha rassegnato le sue dimissioni. "È la decisione migliore per il bene della Selezione", l’annuncio dell’ormai ex ct. Lo scontro tra i due si era aperto quando l’allenatore aveva deciso di togliere la fascia da capitano all’attaccante del Barça.

Yunus Musah resta un obiettivo sensibile del Napoli di Antonio Conte. Ad allontanare il centrocampista dal Milan di Allegri, è stato lo stesso compagno di squadra e di nazionale Christian Pulisic, intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo America: "Per me è stato un piacere essere nello spogliatoio con Yunus ogni giorno al Milan", ha detto l'esterno offensivo ex Chelsea, quasi anticipando un imminente trasferimento del ragazzo classe 2002.

Cuore, grinta e carattere: la Virtus Bologna piega Brescia in gara 1 della finale scudetto e si porta sull'1-0 nella serie. Sotto per gran parte del match (Germani avanti 45-41 all'intervallo lungo), le Vu-nere di Dusko Ivanovic crescono difensivamente nell'ultimo quarto di partita, esaltano la Segafredo Arena e si aggiudicano l'intera posta in palio: 90-87 il finale per i bianconeri.