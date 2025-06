Roma, Inter, Mondiale per Club e Lecce: le ultimissime

Quarantamila abbonati sono tanti, tantissimi. La Roma lancia la nuova campagna abbonamenti, al via lunedì 16 giugno, con l'obiettivo di provare a replicare il boom dello scorso anno o, quantomeno, avvicinarsi a certe cifre.

In attesa del debutto nel Mondiale per club, in programma il 17 giugno a Los Angeles contro i messicani del Monterrey, c'è ansia in casa Inter per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano dei nerazzurri infatti non è riuscito a partire per gli Stati Uniti e raggiungere i compagni di squadra nel ritiro in California dopo l'attacco di Israele all'Iran e la risposta di Teheran.

Montepremi Mondiale per Club 2025, la cifra che possono guadagnare Juventus e Inter è pazzesca. Scatta il conto alla rovescia per il torneo più remunerativo di sempre: da record e che non ha eguali nel mondo del calcio. Le partecipanti incasseranno decine di milioni già con la sola partecipazione andando a ottenere cifre sempre più alte in caso di qualificazione ai turni successivi e fino alla finale. La FIFA ha messo a disposizione delle 32 squadre aventi diritto a partecipare 1 miliardo di dollari (circa 880 milioni di euro).

Da ormai diversi giorni, Eusebio Di Francesco è il prescelto del Lecce per il post Marco Giampaolo. Nelle ultime ore, Pantaleo Corvino e l'entourage di Di Francesco hanno parlato dei dettagli del contratto e dello staff. L'allenatore 55enne vorrebbe un biennale, ma l'idea dei giallorossi resta quella di legare il rinnovo automatico per un'altra stagione alla salvezza della squadra.