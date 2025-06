Under 21, Napoli, Paredes e fioretto: le ultimissime

L'Italia Under 21 di Nunziata vince contro la Slovacchia grazie al gol di Casadei, che basta per qualificarsi direttamente ai quarti degli Europei Under 21: gli Azzurrini sono primi a punteggio pieno nel gruppo A, insieme alla Spagna.

Kevin De Bruyne si presenta a Napoli, al Napoli e a tutti i tifosi azzurri. Ufficializzato giovedì scorso da Aurelio De Laurentiis come il fiore all'occhiello del mercato estivo dei campioni d'Italia, il centrocampista belga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere”.

Dall'Argentina sono certi: l'accordo tra il Boca e Leandro Paredes è già chiuso. I suoi avvocati stanno lavorando per esercitare la clausola di uscita con la Roma una volta terminate le vacanze. Queste le voci che arrivano dal Sudamerica riguardo il futuro del centrocampista giallorosso. Ancora più precisamente, da lì sono sicuri del fatto che Paredes si unirà agli allenamenti del Boca subito dopo il Mondiale per club.

Martina Batini fa grande l’Italia conquistando la medaglia di bronzo nel fioretto femminile ai Campionati Europei Assoluti di Genova 2025 iniziati oggi.