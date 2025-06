Serie B, Roma, F1 e Mondiale per Club: le ultimissime

Il momento è arrivato. A oltre quaranta giorni dal termine della stagione regolare, Sampdoria e Salernitana si sfidano per la gara di adnata dei playout di Serie B. Una sfida creatasi in seguito alla penalizzazione che ha portato alla retrocessione del Brescia, rimettendo così in gioco i blucerchiati. La partita sarà trasmessa alle 20.45 in diretta tv in su DAZN e su Amazon Prime Video nel canale LaB Channel.

La Roma sta cercando rinforzi in attacco per Gasperini e sta valutando l’ipotesi di inserirsi tra le corteggiatrici di Albert Gudmundsson. La soluzione più adatta è il prestito con obbligo di riscatto condizionato a situazioni di campo ed extra sportive.R

In Canada George Russell partirà dalla Pole position nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul Circuito Gilles Villenueve. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen. Seconda fila per Oscar Piastri e per l'italiano Kimi Antonelli. La Ferrari di Lewis Hamilton ottiene il quinto tempo, l'altro ferrarista Charles Leclerc conquista l'ottava posizione nella griglia di partenza.

Termina 0-0 la sfida inaugurale del Mondiale per Club, giocata nella notte all'Hard Rock Stadium di Miami tra l'Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell'Al Alhy. A salvare gli statunitensi allenati da Javier Mascherano è stato il portiere argentino Ustari, che nel primo tempo ha parato un rigore all'egiziano Trezeguet.