Lazio, Pochettino, F1 e basket: le ultimissime

Quaranta milioni per Taty. L’agente, una decina di giorni fa, si è presentato a Formello e ha provato ad aprire il fronte per un trasferimento del centravanti argentino in Premier. Non era un’offerta scritta. L’interesse dovrebbe appartenere al Burnley, neopromosso (con Leeds e Sunderland) dalla Championship. La Lazio ha stoppato il discorso sul nascere, neppure lo ha aperto e non intende proseguirlo.

"Non decide lui se giocare o no, non sono un manichino". Così il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, in vista dell’esordio in Gold Cup contro Trinidad e Tobago, dopo le parole di Christian Pulisic alla CBS. Pochettino ha risposto così all’attaccante del Milan e capitano della nazionale a stelle e strisce, che aveva chiesto di saltare il torneo per riposare.

Cresce l'attesa per il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, George Russell (Mercedes) partirà dalla Pole position, davanti a Max Verstappen. Il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 del 2025, si disputerà oggi domenica 15 giugno alle 20:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in chiaro su TV8.

La Segafredo Bologna vede lo scudetto. Dopo lo show di Shengelia in gara 1, le V Nere vincono e convincono la seconda gara della serie (75-65) portandosi in doppio vantaggio (2-0) contro Brescia.