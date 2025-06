Salernitana, Roma, Fiorentina e Sinner: le ultimissime

Notte da incubo per 16 tesserati della Salernitana, di cui almeno 10 calciatori, che hanno avvertito sintomi riconducibili ad una intossicazione alimentare sul volo di rientro da Genova e Salerno. I tesserati, all'arrivo a Salerno, sono stati portati negli ospedali di Salerno e Battipaglia dalle ambulanze del 118. Molti sarebbero già stati dimessi. La Salernitana avrebbe chiesto il rinvio della gara di ritorno dei play out in programma venerdì a Salerno.

Rinnovo fino a 2029 per circa 3,5 milioni netti a stagione. Sono questi i numeri del contratto che Mile Svilar firmerà nei prossimi giorni. Il portiere in pratica guadagnerà il quadruplo rispetto allo stipendio che garantiva il precedente contratto, in scadenza nel 2027.

Sirene arabe per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina fa gola a diverse realtà straniere, l'ultima delle quali è l'Al Qadsiah, società saudita in cui giocano, tanto per fare qualche nome, Pierre-Emerick Aubameyang e Nacho Fernández. L'interesse per Kean è reale, tanto che i giallorossi sarebbero pronti a fare sul serio pagando la famosa clausola da 52 milioni. Ci sono già stati i primi contatti con l'entourage.

Jannik Sinner è pronto al primo torneo dell'anno sull'erba all'ATP 500 di Halle, in Germania. L'altoatesino e Sonego giocheranno oggi il doppio al primo turno contro Karen Khachanov e Alex Michelsen. Appuntamento non prima delle 14.30.