Lazio, Fiorentina, Arnaldi e tennis: le ultimissime

La notizia era già nell'aria da giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità: Pedro ha rinnovato con la Lazio per un altro anno, fino al 30 giugno 2026. Il club biancoceleste ha confermato la permanenza dell'esterno spagnolo, reduce da una grande stagione e pronto a portare ancora esperienza e talento alla squadra di Sarri.

Edin Dzeko alla Fiorentina: è fatta. Accordo trovato tra il club toscano e l'agente del giocatore, Alessandro Lucci. L'attaccante bosniaco firmerà un contratto di un anno a circa 1,8 milioni di euro di stipendio più bonus, con opzione di rinnovo automatico che dovrebbe scattere dopo aver totalizzato un determinato numero di presenze e una certa quantità di reti.

Non c'è due senza tre, purtroppo per il tennis italiano. Dopo i ritiri di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, costretti a rinunciare all'ATP 500 del Queen's per infortunio, anche Matteo Arnaldi si è ritirato e non prenderà parte al prestigioso torneo di scena sui prati londinesi.

Tobias Tappeiner, 24enne di San Paolo di Appiano, è morto iin un tragico incidente stradale sull’autostrada del Brennero. Il giovane, ex promessa del tennis altoatesino e rivale di Jannik Sinner a livello giovanile, viaggiava contromano sulla carreggiata, quando si è scontrato frontalmente con una monovolume che trasportava una famiglia di Varna.