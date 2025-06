Serie A, Lazio, Monza e basket: le ultimissime

Dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26 , la Lega ha reso note tutte le date chiave per la pubblicazione dei programmi gara fino al termine della stagione. Il calendario delle prime tre giornate sarà reso pubblico entro il 30 giugno , mentre per il resto del torneo sono previste una serie di scadenze scaglionate che accompagneranno l'evoluzione della stagione tra turni festivi, competizioni europee e Supercoppa Italiana . Entro il 5 settembre saranno pubblicati gli orari dalla 4ª alla 12ª giornata , entro il 10 ottobre quelli dalla 13ª alla 22ª , e via via fino al finale della stagione, seguendo questo schema: 23ª e 24ª giornata (entro il 19 dicembre) , 25ª-27ª giornata (entro il 30 gennaio) , 28ª -30ª giornata (entro il 27 febbraio) , 31ª-33ª giornata (entro il 20 marzo) , 34ª-36ª giornata (entro il 17 aprile) , 37ª-38ª giornata (entro l'11 e 18 maggio).

Tutto pronto per il Sarri-bis in casa Lazio. Il club ha già definito in accordo con lui il programma della preparazione estiva (che quest'anno non sarà svolta ad Auronzo di Cadore ma in casa) e delle amichevoli. l 14 luglio scatterà il ritiro a Formello (previsti dei test contro la Primavera biancoceleste), poi il 26 luglio è in calendario l'amichevole contro l'Avellino allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. In seguito la Lazio volerà in Turchia per sostenere due test contro il Fenerbahce (30 luglio) il Galatasaray (2 agosto). La tappa successiva sarà in Inghilterra, dove il 9 agosto la Lazio sfiderà il Burnley appena promosso in Premier League. L'ultimo step prima dell'inizio della stagione 2024/25 sarà l'amichevole contro i grecio dell'Olympiakos, in programma il 16 agosto a Rieti.

All'età di 88 anni si è spento Aurelio Cazzaniga, vicepresidente del Monza dal 1966 e numero uno del club brianzolo tra il 1969 e il 1972. Imprenditore illuminato e appassionato, è stato al timone della società in un momento storico particolarmente delicato, quando il Monza di Alfredo Magni arrivò a sfiorare la Serie A.

In vantaggio 2-0 nella finale scudetto 2025 contro Brescia, la Virtus Bologna deve affrontare il dramma di Achille Polonara, colpito da una leucemia da cui si sta già curando in questi giorni. L'annucio sulle condizioni del 33enne cestista arriva direttamente dal club emiliano: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide.