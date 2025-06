Roma, Napoli, Lazio e Nba: le ultimissime

La rivoluzione continua. Ed è totale perché in piena pre stagione, e soprattutto in pieno mercato, non si era quasi mai vista una società senza il manager di riferimento e il direttore sportivo. Ma così è: nel giorno della presentazione di Gasperini (ore 12), la Roma conferma le indiscrezioni delle ultime ore. Via l'avvocato Vitali e soprattutto via il ds Florent Ghisolfi. A breve, probabilmente entro la fine della settimana, si avranno i nomi dei nuovi manager.

Il Napoli avanza sul mercato con le idee molto chiare. E con la voglia di migliorare il potenziale offensivo aggiungendo gol, esperienza internazionale, temperamento e soluzioni di gioco alternative a Lukaku. Tradotto: il ds Manna lavora per Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool che sintetizza tutte le caratteristiche richieste.

In casa Lazio è iniziato il secondo corso di Maurizio Sarri, allenatore pronto a riportare idee, gioco ed identità all'interno dell'ambiente biancoceleste. Chi si occuperà di mercato, invece, è Angelo Fabiani, direttore sportivo del club di Claudio Lotito, chiamato a rispondere alle esigenze del tecnico toscano. "Nessuno dei big è sul mercato", ma è inevitabile che possano arrivare offerte o interessamenti per calciatori come Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. "Rovella ha una clausola rescissoria - ha ribadito Fabiani -. Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerta importanti. Zaccagni? So che piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarci di lui".

Gli Oklahoma City Thunder vedono il titolo Nba: in gara-6 a Indianapolis, nella notte tra giovedì e venerdì, possono chiudere i giochi perché adesso stanno sul parziale di 3-2. Il punto del sorpasso, che ha ribaltato il 2-1, è arrivato in casa contro gli Indiana Pacers, piegati con il punteggio di 120-109.