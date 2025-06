Inter, Juve, Serie B e volley: le ultimissime

Giocatori logori fisicamente e mentalmente. E infatti l'Inter mette in campo tutto quello che ha ma è davvero poco: non va oltre l'1-1 contro il Monterrey. Vantaggio messicano con quell'enorme campione di 39 anni che è Sergio Ramos (di testa su dormita di Acerbi e Sommer), poi pari di Lautaro.

Parte l'avventura della Juve di Igor Tudor al Mondiale per Club. Bianconeri attesi dall'Al Ain, in occasione della prima giornata del gruppo G. Al Ain-Juve, in programma all'Audi Field di Washington, andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno alle ore 03:00.

Dopo aver sollevato dall'incarico Alessio Dionisi, al termine di una stagione caratterizzata da alti e bassi, il Palermo ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Filippo Inzaghi, allenatore reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa. Contratto pluriennale per il tecnico piacentino.

Quinta vittoria di fila per le azzurre in Volleyball Nations League. Dopo i quattro successi di Rio de Janeiro, l’Italia ha calato il pokerissimo nell’esordio ad Hong-Kong battendo la Bulgaria 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15).