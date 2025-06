Roma, Mourinho, Ghisolfi e Mondiale per Club: le ultimissime

Il ritorno di Frederic Massara alla Roma è sempre più vicino. Dopo la risoluzione contrattuale con Ghisolfi è questo il nome balzato da subito in pole position e la firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Per il momento l’incarico è stato conferito ad interim a Federico Balzaretti. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi.

Bufera in Turchia: il presidente e l’intero consiglio direttivo della Commissione disciplinare del calcio professionistico si sono dimessi in blocco, travolti da uno scandalo legato alla diffusione di messaggi WhatsApp interni. Le conversazioni, trapelate nelle ultime ore, rivelano un comportamento gravemente inappropriato da parte dei membri della Commissione, che in più punti mostrano ostilità nei confronti del Fenerbahce e di José Mourinho.

La Roma ha salutato con una nota ufficiale l'ex ds Florent Ghisolfi: "L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!".

Esordio per Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal questa sera nella sfida del Mondiale per Club 2025 contro il Real Madrid. Il match è in programma oggi alle 21 e sarà visibile in esclusiva su Dazn.