Roma, Fiorentina, Como e tennis: le ultimissime

Roma e Porto, dopo una telenovela fatta di tentativi, strappi e lunghi silenzi, hanno rovato l’accordo per Rodrigo: costerà 25 milioni di euro più bonus e il 50% della futura rivendita e già oggi sbarcherà nella Capitale. L’intesa è stata limata con l’inserimento di due clausole: una riguarderà il cartellino e toccherà quota 120 milioni, l’altra permetterà invece alla Roma di versarne altri 20 in caso di cessione futura.

La Fiorentina ci sta provando per Matias Soulé. La Roma chiede quaranta milioni. Cifra che può diventare un muro invalicabile mettendo insieme una certa ritrosia del calciatore a muoversi dalla Capitale. Si attendono sviluppi.

C’è l’offerta del Como per Moise Kean: si tratta di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto garantito a 25. La Fiorentina dal canto suo considera l’offerta della controparte troppo bassa. Il cartellino di Kean costa 40 milioni di euro, motivo per cui ad oggi non ci sono i margini per chiudere l’operazione.

Manca sempre meno all'inizio degli Us Open e per Jannik Sinner. Al momento è confermata la sua presenza nel quarto e ultimo Slam della stagione, ma la situazione è in divenire. L'altoatesino è stato avvistato allo Stampa Sporting di Torino per un test sul campo per capire quali fossero le sue condizioni e come impostare il lavoro per la prossima settimana prima dell'eventuale partenza per l'America.