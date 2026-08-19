Roma, Lazio, Juve e Inter: le ultimissime

Febbre da Champions League per i tifosi della Roma: è vendita record per gli abbonamenti. Ne sono stati già sottoscritti oltre 35mila e 26mila persone si sono messe in coda con la partenza della vendita libera, che è iniziata oggi, mercoledì 19 agoso, alle 15, e proseguirà, salvo sold out, fino alle 18 del 26 agosto.

Lotito pesca tra gli svincolati. Bamba Dieng a un passo dalla Lazio. L'attaccante senegalese è atteso in tarda serata a Roma. Domani sosterrà le visite mediche, decisive visti i problemi a un ginocchio accusati in passato. Poi la firma sul contratto con cui si legherà al club biancoceleste.

La Juventus rischia di non poter puntare su Federico Gatti domenica prossima a Frosinone. Il difensore è stato, infatti, involontariamente travolto da un tifoso, che è scivolato durante l'invasione di campo dell'amichevole in famiglia di lunedì contro la Next Gen. Accusa un fastidio muscolare.

Per Jones l'Inter è vicina all'accordo, ma questo non è ancora del tutto raggiunto. Secondo Sky Sports Uk, il club nerazzurro e il Liverpool stanno ancora trattando per il trasferimento. Si va verso lo scambio dei documenti e le firme. Il club di Anfield ha fissato la sua richiesta in 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) per il cartellino del 25enne.