Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juve-Parma: le ultimissime
Alle 18.30 oggi Fabio Grosso ritrova il Frosinone da allenatore della Fiorentina. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Alex Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Inao Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta; Pellegrino. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Sempre alle 18.30 al Brianteo il Monza ospita l'Udinese. Queste le probabili formazioni. MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Mout, Foe-Ondoa, Mangas; Colpani, Mota, Varela. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
Stesso orario per Sassuolo-Torino, queste le possibili scelte dei tecnici. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté. TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone.
Chiude il sabato Juve-Parma alle 20.45, queste le probabili formazioni. JUVE (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani. PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Touré, Romero, Lontani.
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