Champions League, Napoli e Cagliari: le ultimissime

Alle 21 i riflettori della Champions si accendono sul Bernabeu dove si gioca Real Madrid-Inter, questa la probabile formazione di Chivu. INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram. La. Martinez.

Non solo Real-Inter, la giornata di oggi offre altri 5 big match dal tardo pomeriggio alla sera. Alle 18.45 L'AEK Atene ospita gli austriaci del Lask. Stesso orario per Brugge-Aston Villa. Alle 21 il muro giallo del Dortmund apre le porte al Villareal, mentre il Porto se la vedrà col Manchester City all'Estatio do Dragao. Il Lille sfida il Betis e poi appunto Real-Inter.

Oggi è il giorno dell’operazione di Scott McTominay. Dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna, il centrocampista del Napoli è pronto all’intervento di correzione mediante ablazione. Avverrà oggi in Inghilterra in una località tra Manchester e Liverpool. Il rientro, dopo la sosta.

Il Cagliari vince contro il Lecce ma c'è preoccupazione per le condizioni di Mattia Felici. Il 25enne è entrato al 61' al posto di Fazzini ma ha dovuto lasciare il posto a Gagliardini al 74' per un problema accusato su un tentativo di affondo. Crollato a terra, Felici si è messo le mani sul volto senza trattenere le lacrime. Si attendono gli esami strumentali per capire le condizioni del calciatore.