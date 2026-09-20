Milan-Lecce, Juve-Atalanta, Roma e volley: le ultimissime 

Milan-Lecce finisce 3-0. La squadra di Ruben Amorim ritrova la vittoria in campionato, battendo l'undici di Eusebio Di Francesco grazie ai gol realizzati da Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Tre punti di platino per i rossoneri, che salgono a quota 11 in classifica, superando la Juve e portandosi a -2 dalla vetta.

La Juve batte 2-0 l'Atalanta e ritrova il sorriso anche in campionato dopo il pari con il Milan e la sconfitta con il Sassuolo. I gol (uno per tempo) firmati da Conceiçao e Bremer permettono a Spalletti di vivere una sosta con serenità e continuare a lavorare per dare alla sua squadra un'identità precisa.

Niente Brasile per Wesley: l'esterno della Roma ha accusato un risentimento muscolare e resterà quindi a Trigoria. Stesso destino per Cristante che salterà gli impegni dell'Italia, uscito da un affaticamento dalla sfida con l'Inter. Anche Malen dovrà rinunciare alla convocazione con la nazionale olandese per un problema fisico.

L’Italia non sbaglia e conquista l’accesso ai quarti di finale degli Europei di volley maschile. Gli azzurri di De Giorgi superano nettamente la Danimarca per 3-0, imponendosi con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-11. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 23 settembre, quando gli azzurri affronteranno la Finlandia nei quarti di finale.