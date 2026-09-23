Lazio, Udinese, Bologna e tennis: le ultimissime

Il bilancio della Lazio, chiuso al 30 giugno 2026, vede una perdita, in calo, pari a 10 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 17,2 milioni registrato nell’esercizio precedente. Colpiscono però la decrescita dei ricavi da gara e dei diritti tv e la crescita dei costi operativi. E’ il primo effetto della contestazione dei tifosi partita il 30 gennaio.

David Alaba è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Un colpo a sorpresa, quello della squadra friulana, che per "spoilerarlo" sui propri canali social ha pubblicato l'immagine di una sedia bianca, la stessa che ha reso iconico il difensore austriaco per averla alzata più volte nel corso della sua esperienza al Real Madrid durante i festeggiamenti dei gol al Santiago Bernabeu.

Artem Dovbyk rifiuta la chiamata della Nazionale. L'attaccante ucraino ha infatti deciso di rrestare a Bologna agli ordini di Palladino per non rischiare di incorrere in una ricaduta ora che si sta mettendo alle spalle il guaio muscolare che lo ha costretto a saltare il Torino.

È pronta a prendere il via la nona edizione della Laver Cup, che torna in Europa e andrà in scena all'O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. Il torneo di esibizione a squadre vedrà sfidarsi il Team Europe, guidato dal capitano Yannick Noah e il Team World guidato da Andre Agassi. Nelle prime due giornate la sessione diurna inizierà alle ore 13:00, la sessione di domenica si aprirà alle ore 12:00.