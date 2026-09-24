Napoli, Udinese, Nations League e Lazio: le ultimissime

Riecco Scott. Non ancora in campo, ma ormai vicino al ritorno. Il conto alla rovescia per McTominay è finito: lo scozzese è tornato e oggi dovrebbe svolgere il primo allenamento, a parte, dopo l’intervento al cuore dello scorso 8 settembre.

David Alaba all'Udinese è realtà. L'austriaco ha superato le visite mediche e già nelle prossime ore sarà in Friuli per aprire un nuovo capitolo della sua incredibile carriera.

Riparte oggi la UEFA Nations League. Tantissime le gare della giornata: il gruppo A scende in campo tutto alle 20.45 con Norvegia-Danimarca, Olanda-Germania, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia. Stesso orario per le due sfide del girone B: Austria-Israele e Kosovo-Irlanda. Per il gruppo D invece l'Andorra sfida Malta alle 18, mentre alle 20.45 sarà il turno di Liechtenstein-Lituania.

Ha parlato dal ritiro della Danimarca, Gustav Isaksen. La sua è stata quasi una promessa: "Sto tornando al top", ha detto ai microfoni di TV2 Sport. "Mi sono operato per colpa della pubalgia in estate, è stato un piccolo intervento, però ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi. Sento comunque che sto recuperando gradualmente la condizione, mi rendo conto di migliorare di partita in partita".