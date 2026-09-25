Italia-Belgio, Nations League, Lazio e Juve: le ultimissime

L'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark van Bommel. Si scende in campo alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi.

Non solo l'Italia. Sono altre 7 le gare di Nations League in programma oggi. Per il gruppo A, quello degli Azzurri, alle 20.45 scendono in campo anche Turchia e Francia. Per il gruppo B si parte alle 18 con Georgia-Irlanda del Nord, mentre alle 20.45 Polonia-Bosnia Erzegovina, Svezia-Romania e Ungheria-Ucraina. Per il gruppo C alle 18 c'è Armenia-Lettonia, mentre in serata Montenegro-Cipro.

Decisione presa, sarà un’amichevole senza tifosi. Vietato l’accesso a Formello per il test contro l’Arezzo. Si attendeva la comunicazione ufficiale del club, è arrivata ieri pomeriggio: la partita al Fersini, programmata per domenica alle 15, verrà disputata a porte chiuse, come era già successo in estate per la gare di preparazione contro la Primavera, il Flaminia Civita Castellana, l’Avellino e l’Ostiamare.

Oggi è atteso alla Continassa Norberto Neto, il portiere brasiliano che sostituirà fino a fine stagione lo sfortunato Kamil Grabara. Neto svolgerà le consuete visite mediche e firmerà un contratto fino al termine della stagione. Il 2 ottobre, intanto, la Juve affronterà in amichevole alla Continassa la Cremonese.