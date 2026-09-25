F1, Serie A, Sinner e sci: le ultimissime

Già grandi emozioni a Baku, dove si correrà il Gran Premio dell'Azerbaigian, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. La sessione di qualifiche si chiude con il dominio di Russell, sempre davanti e con una pole quasi scontata. Sbaglia invece il leader del Mondiale Antonelli: sbatte contro il muro nel Q1 e partirà solo sedicesimo.

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle partite di campionato dalla 13esima alla 19esima giornata della stagione 2026/2027. Tanti i big match in programma nelle prossime giornate di Serie A, ufficializzati insieme alla programmazione televisiva. Su tutti spiccano Lazio-Roma, in programma per domenica 13 dicembre alle 12:30, e Inter-Juventus, sfida che sarà valida per l'ultima giornata del girone d'andata. Mentre Roma-Juventus si giocherà il prossimo 19 dicembre.

Sinner salta il torneo a Pechino. L'annuncio a sorpresa sui social lo ha dato proprio Jannik, quando sembrava tutto pronto per la partenza

"Ringrazio di cuore tutti i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata. Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi han procurato sintomatologie “particolari”), possiamo procedere alla sua risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tempo e tanta, tanta pazienza... un po’ come sempre. Queste le parole della Goggia.