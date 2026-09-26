Roma, Lazio, Nations League e cronaca: le ultimissime

L'ala giusta per la Roma può essere Giorgi Kvernadze, stella emergente del Frosinone, acquistato a luglio del 2024 dal Kolkheti Poti per una cifra vicina a un milione di euro. Oggi vale almeno venti volte tanto. Qualche sondaggio esplorativo dal Fulvio Bernardini è già partito. Su di lui ci sono anche Hull City e Dortmund.

Dopo Romagnoli, la Lazio è pronta a salutare Patric, uno degli ultimi senatori. Ha ricevuto un’offerta dall’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti. La Lazio e Patric stanno valutando la risoluzione consensuale del contratto in scadenza a giugno. Ieri si stava discutendo sulla modalità di uscita, non ci sarà indennizzo per la società. C'è una base di intesa col club e tempo fino a lunedì per chiudere.

Dopo il brutto esordio dell'Italia in Nations League, oggi sono ben 20 le nazionali a scendere in campo. Per il gruppo A l'affascinante Inghilterra-Spagna è in programma alle 20.45, stesso orario di Repubblica Ceca-Croazia. Per il gruppo B alle 15 è il turno di Slovenia-Scozia, alle 20.45 di Macedonia del Nord-Svizzera. Per il gruppo C si parte alle 18 con Bulgaria-Lussemburgo, Isole Faeroerne-Kazakistan, Islanda-Estonia e San Marino-Finlandia, mentre alle 20.45 sono in programma Albania-Bielorussia e Slovacchia-Moldavia.

Pablo Daniel Osvaldo è stato operato in Argentina, ricoverato in gravi condizioni. Scrive Olé: "L'ex calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale Lavallol per un versamento pleurico destro e rimane in terapia intensiva . Sua sorella lo ha trovato a casa dopo che non si sentiva bene da diversi giorni".