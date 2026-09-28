Italia, Lazio, Parma e tennis: le ultimissime

Dopo la sconfitta alla prima uscita contro il Belgio, l'Italia sfida in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda giornata di Nations League. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Frattesi; Raspadori, Pio Esposito, Cambiaghi.

Anche il futuro di Patric si è deciso al fotofinish: dalla tarda serata di ieri è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq, Serie B emiratina. Il club biancoceleste non incasserà soldi dalla sua cessione, ha puntato più che altro a risparmiare sul suo ingaggio, lo stipendio pesava per 3 milioni di euro lordi.

Carlos Cuesta non è più al timone del Parma dalle 16.50 di ieri. In pole per sostituirlo c’è Alberto Gilardino. Più defilati Zanetti e D'Aversa. Suggestiva la soluzione interna con la promozione di Nicola Corrent dalla Primavera.

Finisce in semifinale l'avventura dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre, campionesse in carica, capitanate da Tathiana Garbin, crollano in semifinale contro l'Ucraina che si impone per 2-0. Decisive le vittorie di Kalinina su Tyra Grant nel primo singolare e il trionfo di Elina Svitolina nel secondo contro Jasmine Paolini.