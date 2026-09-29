Roma, Napoli, Juve e calciomercato: le ultimissime

La Roma avrà finalmente la sua nuova casa. È arrivato il via libera più complicato, quello della Conferenza dei Servizi decisoria che ieri ha visto svolgersi la seduta conclusiva presieduta da Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032. Adesso la palla passa alla Roma che dovrà redigere il progetto esecutivo, recependo indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione finale.

Napoli e lo stadio Maradona sono pronti a candidarsi per Euro 2032. La Giunta comunale, su volontà del Sindaco Gaetano Manfredi, nelle ultime ore ha autorizzato con delibera apposita l'impiego di 50 milioni di euro, da risorse finanziarie comunali, per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.

La Juve tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Conceicao. Il responso arrivato dalla nazionale portoghese è stato rassicurante: soltanto una botta tra la coscia e il ginocchio, riassorbibile in tempi relativamente brevi. Il giocatore si era fatto male a Oslo dopo una scontro di gioco con Ryerson durante Portogallo-Norvegia di Nations League.

In Germania è tema d'attualità il futuro di Kim Min-Jae, difensore sud-coreano in forza al Bayern Monaco. Kim non è un titolare fisso ed ecco perché, dopo tre anni non semplici in Germania, l'ex Napoli potrebbe decidere di tentare una nuova esperienza. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse dell'Aston Villa.