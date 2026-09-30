Italia, Manchester City, Juve e tennis: le ultimissime

L'Italia perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite di Nations League. L'attaccante dell'Atalanta, uscito all'intervallo della sfida vinta contro la Turchia per un problema fisico, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Salterà Francia-Italia del 2 ottobre e Italia-Turchia del 5 ottobre.

Il Manchester City è stato giudicato colpevole per 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. La sentenza è arrivata, ma per conoscere le conseguenze bisognerà attendere: la sanzione verrà infatti stabilita in una nuova udienza della Commissione indipendente. Il City ha comunque il diritto di fare ricorso, con venerdì 2 ottobre come termine fissato.

Un bilancio in perdita per 66 milioni, un nuovo aumento di capitale da 250 milioni, un versamento immediato a titolo di anticipo dell’azionista di maggioranza Exor di 60 milioni. Il Cda del club bianconero ha approvato i conti dell’esercizio 2025-26 che si chiude in rosso per la nona volta consecutiva.

Niente ATP 500 di Tokyo per Lorenzo Musetti, che alla vigilia del suo match di primo turno contro Arthur Fery ha annunciato il forfait. Scelta obbligata per il carrarino, vittima di una frattura all'anulare della mano destra, riportata proprio mentre si allenava in Giappone.