Lazio, Juve, calciomercato e tennis: le ultimissime

L’infortunio di Gudmundsson ieri è diventato un giallo. La società ha infortmato di una lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra. Il giocatore completerà nella giornata di oggi gli accertamenti e inizierà il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano. Per l'Islanda si tratta di una frattura composta, per la quale servirebbero 45 giorni di stop. Le indicazioni fuori nota di Formello indicano lo stop in 20 giorni.

In Germania è sempre attuale l’accostamento di Woltemade al Bayern Monaco. Il suo percorso, arrivato alla Juventus in estate, verrà quindi monitorato con particolare attenzione. Il futuro del centravanti si deciderà solo più avanti. Durante l’ultimo mercato estivo ha voluto fortemente la Juventus, tanto da rinunciare anche a proposte di altri club pur di rispondere presente alla chiamata dei bianconeri.

Chris Smalling è un nuovo giocatore del Porto. L'ex Roma, conclusa l'esperienza biennale in Arabia Saudita con l'Al-Fayha, si è accordato da svincolato con la squadra allenata da Francesco Farioli. "Dopo soli dieci minuti di conversazione, sapevo che doveva succedere, e così è stato", queste le prime parole di Smalling da nuovo calciatore del Porto.

È già finita la corsa di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Pechino. Il romano, testa di serie numero quattro del tabellone, si è arreso al primo turno a Roman Safiullin con un netto 6-3 6-2. Stacca invece il pass per il secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo, Luciano Darderi, autore del successo al debutto su Casper Ruud con il punteggio di 7-6(3) 6-3.