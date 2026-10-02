Italia, Nations League, Bologna e tennis: le ultimissime

La probabile formazione azzurra contro la Francia. Gli altri match di oggi. Matteo Darmian vestirà rossoblù. WTA 1000 Pechino: Paolini subito fuori
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 02.10.2026, 11:39

Italianations-leagueTennisBologna

 

 

Dopo la sconfitta alla prima uscita contro il Belgio e la vittoria convincente con la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta la Francia di Zinedine Zidane nella terza giornata di Nations League. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. 

Oltre a Francia-Italia, tante altre nazionali scenderanno oggi in campo. Per il gruppo A alle 20,45 sarà anche il turno di Belgio-Turchia. Per il gruppo B. allo stesso orario si giocheranno Bosnia Erzegovina-Svezia, Polonia-Romania, Ucraina-Irlanda del Nord e Ungheria-Georgia. Per il gruppo C si parte alle 16 con Kazakistan-Moldavia, Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro alle 18 e Isole Faroe-Slovacchia alle 20.45.

Matteo Darmian e il Bologna sono più vicini da ieri mattina attorno alle 13, dopo che il suo procuratore Tullio Tinti ha raggiunto un accordo per quanto riguarda il contratto dell’esterno, che avrà eventualmente la durata di 1 anno, fino al giugno del 2027. 

Non è andato come sperato il debutto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Accreditata della quattordicesima testa di serie e direttamente al secondo turno in virtù di un bye, è stata sconfitta dall'ucraina Daria Snigur (n. 46 WTA) con il punteggio di 3-6 7-6 6-2. 

 

Tutte le news
On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS