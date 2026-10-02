Italia, Nations League, Bologna e tennis: le ultimissime

Dopo la sconfitta alla prima uscita contro il Belgio e la vittoria convincente con la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta la Francia di Zinedine Zidane nella terza giornata di Nations League. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito.

Oltre a Francia-Italia, tante altre nazionali scenderanno oggi in campo. Per il gruppo A alle 20,45 sarà anche il turno di Belgio-Turchia. Per il gruppo B. allo stesso orario si giocheranno Bosnia Erzegovina-Svezia, Polonia-Romania, Ucraina-Irlanda del Nord e Ungheria-Georgia. Per il gruppo C si parte alle 16 con Kazakistan-Moldavia, Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro alle 18 e Isole Faroe-Slovacchia alle 20.45.

Matteo Darmian e il Bologna sono più vicini da ieri mattina attorno alle 13, dopo che il suo procuratore Tullio Tinti ha raggiunto un accordo per quanto riguarda il contratto dell’esterno, che avrà eventualmente la durata di 1 anno, fino al giugno del 2027.

Non è andato come sperato il debutto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Accreditata della quattordicesima testa di serie e direttamente al secondo turno in virtù di un bye, è stata sconfitta dall'ucraina Daria Snigur (n. 46 WTA) con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.