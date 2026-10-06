Tennis, Roma, Milan e Nations League: le ultimissime

"La stagione 2026 per me è finita". Questo l'annuncio shock fatto da Jannik Sinner sui social, dove spiega che si fermerà ancora qualche settimana per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Jannik non gioca una partita dal 12 luglio, quando vinse Wimbledon.

Wesley ha scritto un messaggio a Endrick, facendogli sapere quanto sarebbe felice di poterlo accogliere a Roma a gennaio e condividere con lui lo spogliatoio. Le offerte non mancano, con il Milan sulle sue tracce, ma la Roma è il club che finora ha lavorato maggiormente sia con il suo entourage sia con il Real Madrid. La Roma lavora per trovare un’intesa che possa prevedere il riscatto e il controriscatto.

L’infortunio di Alexis Saelemaekers è più grave del previsto. Il milanista infatti, ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per ridare stabilità alla caviglia, un’operazione che dovrebbe tenere l’ex Roma ai box per oltre tre mesi, con il rientro in campo previsto solamente con il nuovo anno.

Ultima giornata di Uefa Nations League di questa prima sosta. Per la League A si gioca alle 20.45 Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Per la League B stesso orario per Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord. Per la League C si parte alle 16 con Kazakistan-Isole Faroe, per poi passare alle 20.45 con Albania-San Marino, Bielorussia-Finlandia, Estonia-Islanda, Lussemburgo-Bulgaria e Moldavia-Slovacchia.