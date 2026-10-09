Roma, Lazio, Juve e Milan: le ultimissime

Dan Friedkin è pronto a vendere l'Everton. Anzi, l'Everton è in vendita. Lo scoop è del New York Times via The Athletic ma, nelle prime ore della giornata, arriva la conferma del Gruppo attraverso un comunicato. The Athletic annuncia che il Gruppo sta lavorando al lancio di una franchigia nell'hockey NHL con sede a Houston. Costo dell'operazione? Circa 3,5 miliardi di dollari.

Pellegrini è rimasto l’unico fuori lista della Serie A per la Lazio. Nelle ultime ore si è aperta una riflessione sul suo reintegro. C’è tempo fino a domani per inserirlo di nuovo in lista. Il giocatore è in scadenza nel 2027, se verrà inserito in lista la sua situazione sarà ridiscussa a gennaio, se rimarrà si libererà a zero a giugno.

Sempre più Juve per Nico Gonzalez. Il futuro dell’argentino si tinge sempre più di bianconero perché la Continassa ha scelto di rinnovare il contratto, attualmente fino al 2029, con un prolungamento che avrà come orizzonte verosimilmente il 2030, ma è possibile anche il 2031.

Per il dopo Modric il Milan sta seguendo da qualche settimana il profilo di Alex Scott, centrocampista classe 2003 in forza al Bournemouth. Ne si potrebbe parlare di persona il prossimo 22 ottobre, quando la squadra di Amorim giocherà in Europa League contro le Cherries; l'inglese, però, sarà assente, a causa di una lesione al quadricipite subita in nazionale che lo costringerà a stare lontano dai campi per due mesi circa.